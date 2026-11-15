Pastor morre após ser atropelado por caminhão na BR-376; motorista fugiu
Arnaldo Dinis Ribeiro Colman, 62 anos, era pastor da Comunidade Evangélica Sião
Um pastor de 62 anos morreu após ser atropelado na manhã deste sábado (14) na BR-376, em Ponta Grossa (PR). Arnaldo Dinis Ribeiro Colman foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
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Conforme informações preliminares, a motocicleta de Arnaldo foi encontrada no canteiro lateral da rodovia. Relatos ainda não confirmados oficialmente apontam que ele estaria a pé na pista quando foi atingido por um caminhão. O motorista teria deixado o local sem prestar socorro.
Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária responsável pela rodovia atenderam a ocorrência. A vítima recebeu manobras de reanimação e foi encaminhada ao hospital, onde morreu.
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Arnaldo era pastor da Comunidade Evangélica Sião, no Jardim Esplanada, em Ponta Grossa. O velório será realizado na igreja. O sepultamento está marcado para este domingo (15), às 11h, no Cemitério São Sebastião.
Com informações do portal aRede, parceiro do TNOnline