Pastor influencer é preso no Paraná por falsificação de agrotóxicos

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás e do Paraná resultou na prisão de sete pessoas, entre elas um pastor influencer. Conforme as corporações, a Operação Hananias mirava uma organização suspeita de falsificação e venda de agrotóxicos.

O esquema criminoso pode ter movimentado cerca de R$ 100 milhões em um período de cinco anos. O pastor que integra a quadrilha foi localizado em Cascavel, no oeste do Paraná. Ele teria mais de 16 mil seguidores nas redes sociais e se define como “cristão, pastor e criador de conteúdo digital”.

A Polícia Civil de Cascavel prestou apoio à operação, cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Foram apreendidos aparelhos de comunicação e alguns documentos, que devem completar a investigação.

Foi cumprido também um mandado de prisão temporário contra o pastor, que se encontra na Cadeia Pública de Cascavel.

O delegado adjunto da Delegacia Estadual de Crimes Rurais, Marcos de Oliveira, afirmou que além do crime de adulteração e venda de agrotóxicos, alguns dos presos são suspeitos de emprestar as contas bancárias para o recebimento dos valores gerados no esquema.



Um guarda civil também foi preso na ação. Ele foi localizado em Varginha-MG, sendo que foram encontrados R$ 175 mil na residência do guarda.

A polícia também apreendeu uma aeronave avaliada em R$ 10 milhões. Após a apreensão, o Estado de Goiás conseguiu na Justiça, que o avião, de modelo King Air C90, fosse depositado judicialmente ao Corpo de Bombeiros.

Com isso, a corporação deve ser adaptada para ser usada como UTI móvel e auxiliar no resgate de vítimas.

Com informações da CGN.

