Pastor fica gravemente ferido após cair do telhado de igreja

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Um pastor, de 55 anos, ficou gravemente ferido após cair do barracão da Igreja Projeto Alma, localizada na Avenida Paraná, no bairro Pioneiros, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (2).

A vítima estava consertando o telhado da igreja quando se desequilibrou e caiu. Com ferimentos graves, o homem foi colocado às pressas na ambulância do Corpo de Bombeiros, que seguiu até o estacionamento de uma loja de departamento, na BR-116.

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas pousou e, momentos depois, encaminhou a vítima ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Um inquérito policial irá apurar as causas da queda do pastor.

