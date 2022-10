Pastor é suspeito de dar golpe de R$ 4 milhões em fiéis no Paraná

Da Redação

O caso aconteceu em Umuarama

Um pastor de uma igreja evangélica de Umuarama é acusado de aplicar um golpe milionário. Até agora, 21 boletins de ocorrência foram registrados. A promessa era de que os valores arrecadados seriam para investimentos na Bolsa de Valores. O pastor fugiu com R$ 4 milhões. As informações são da CBN.

São 21 pessoas que registraram boletins de ocorrências contra um pastor que sumiu com R$ 4 milhões de reais. O caso aconteceu em Umuarama. As primeiras denúncias surgiram na semana passada. De acordo com o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP), Gabriel dos Santos Menezes, às vítimas do golpe explicaram que o pastor pedia dinheiro para investir na Bolsa de Valores.

“Uma pessoa que se apresentava como pastor, de nome Marcos Leandro da Costa, essa pessoa fornecia uma espécie de um serviço de investimento. Ela pedia a essas pessoa que eram abordadas por ele, uma determinada quantia de valor, conforme a disponibilidade orçamentária das pessoas. Prometia que esse dinheiro seria investido na bolsa de valores e que, posteriormente, ele devolveria esse valor emprestado acrescido de um juros que seria de6% ao mês”, disse o delegado.

Uma dessas vítimas, segundo o delegado, entregou ao pastor R$ 1,34 milhão. O religioso tinha uma empresa financeira no centro de Umuarama. Funcionários relatam falta de pagamento de salários.

Ainda segundo o delegado, Gabriel Menezes, é possível que o pastor tenha feito mais vítimas de outras cidades e estados que deram suas economias ao religioso.

“Recentemente ele sumiu da cidade, não dá mais retorno para essas pessoas, fechou o escritório que tinha aqui e não dá mais qualquer satisfação sobre o destino desse dinheiro”, disse.

A CBN não conseguiu descobrir se o acusado já tem advogado.

