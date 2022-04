Da Redação

Pastor 'abençoa' armas em igreja de Curitiba; Veja

O pastor Renê Arian, líder da igreja evangélica Agnus, localizada no bairro Boa Vista, em Curitiba, capital do Paraná, viralizou na web depois que um vídeo onde ele abençoa armas foi publicado nas redes sociais. O caso aconteceu na noite do último sábado (12).

O dono das armas, Tito Barichello, que é delegado da 2ª Delegacia de Homicídios de Curitiba, foi quem filmou e publicou o vídeo em suas redes sociais.

Na gravação, o pastor 'unge' fuzil, espingarda, revólveres e pistolas.

"Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos essas armas para a segurança da população de nossa cidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha guardar, venha nos proteger, através dessas armas", diz o líder espiritual durante a oração.

O delegado agradece e diz que as armas serão usadas "na defesa da sociedade dentro das regras estabelecidas pela própria sociedade".

Assista:

