Passeio ciclístico é opção de exercício e lazer em Guaratuba

Quem está no litoral não tem desculpa para ficar parado, diante das atividades físicas propostas no Verão Maior Paraná. Na manhã deste domingo (07), o Passeio Ciclístico em Guaratuba começou cedo, com início às 7h15 no letreiro da Avenida Atlântica, na praia central.

Cerca de uma hora depois, o grupo de aproximadamente 60 pessoas partiu em direção ao Morro do Cristo, percorrendo 2,5 quilômetros, acompanhado pela escolta da Guarda Municipal de Guaratuba para garantir a segurança viária.



Rosana Batista, 50 anos, residente de Guaratuba e pequena empreendedora, expressou sua satisfação em participar: “Adoro andar de bicicleta, me deixa feliz e é um ótimo exercício físico. É sempre bom estar junto com outros ciclistas percorrendo a praia, ainda mais quando ganhamos brindes.”

Durante o trajeto, o grupo de Promoções do Verão Maior Paraná proporcionou música aos ciclistas, incentivando o público a se juntar ao passeio. No fim do percurso, os participantes receberam brindes do Detran, Copel Energia e medalhas do Verão Maior Paraná.

VERÃO MAIOR PARANÁ - O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

