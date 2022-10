Passarela sobre Cataratas do Iguaçu é reaberta após redução da vazão

Da Redação

A passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, foi reaberta na manhã deste sábado (15), depois de três dias fechada. O caminho havia sido bloqueado na última quarta-feira (12), devido ao grande aumento da vazão das quedas.

Na quinta-feira (13), o volume chegou a 16,5 milhões de litros de água por segundo, o que representa 11 vezes o volume médio das cataratas, que é de 1,5 milhão.



A reabertura ocorreu às 10h, depois de uma vistoria da equipe técnica do Parque Nacional do Iguaçu. Hoje, o volume baixou para 10 milhões de litros por segundo, ainda assim um volume quase sete vezes maior que a média.

A previsão é que o volume caia nos próximos dias, segundo informações da assessoria de imprensa do parque nacional.



