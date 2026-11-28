Estrutura havia sido interditada na quinta-feira (26) quando a vazão do Rio Iguaçu superou 9,5 milhões de litros por segundo

A passarela das Cataratas do Iguaçu, localizada em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, voltou a receber visitantes neste sábado (28) após a redução da vazão do Rio Iguaçu.

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A estrutura havia sido fechada temporariamente pelo Parque Nacional do Iguaçu na quinta-feira (26), quando o volume de água ultrapassou 9,5 milhões de litros por segundo. O bloqueio seguiu os protocolos preventivos de segurança adotados pela unidade de conservação diante da elevação do nível do rio.

Com a diminuição da vazão, o acesso à passarela foi restabelecido para o público. Além da estrutura reaberta, a Trilha das Cataratas e os mirantes continuam abertos à visitação no parque.