A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, foi interditada temporariamente na manhã desta quinta-feira (26) após a vazão do Rio Iguaçu ultrapassar 9 milhões de litros de água por segundo, volume seis vezes superior à média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. O bloqueio teve início às 8h e foi adotado de forma preventiva para garantir a segurança dos turistas diante da elevação acentuada do nível das quedas.

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Apesar da suspensão do acesso à passarela, o Parque Nacional do Iguaçu permanece aberto para visitação, com a Trilha das Cataratas e os mirantes liberados para a observação das quedas d'água. Por outro lado, os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também foram fechados temporariamente, pois, segundo a administração do parque, podem registrar pontos de alagamento com a cheia do rio.

O aumento expressivo na vazão — medida que indica a quantidade de água escoada em determinado intervalo de tempo — é consequência das chuvas registradas no Paraná sob influência do fenômeno El Niño. Ainda não há previsão para a reabertura da passarela. De acordo com a concessionária Urbia+Cataratas, responsável pela visitação turística, o acesso só será restabelecido quando o volume de água recuar para patamares seguros e sem risco de nova elevação. Equipes da empresa e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor da unidade, seguem monitorando continuamente as condições do rio.

Esta não é a primeira interdição do atrativo em 2026 provocada pelo excesso de chuvas. Em julho, a passarela já havia sido fechada preventivamente quando o volume superou 9 milhões de litros por segundo. Em setembro, o acesso pelo lado brasileiro ficou bloqueado por quatro dias após a vazão passar de 10 milhões de litros por segundo, quase sete vezes a média histórica. Já em outubro, a cheia atingiu cerca de 10,6 milhões de litros por segundo e manteve o local interditado durante 20 dias.