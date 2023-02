Passagem do transporte coletivo de Maringá sobe a partir deste domingo

Da Redação

A partir de domingo (5) , a tarifa do transporte coletivo de Maringá, no norte do Paraná, vai ficar mais cara. O aumento vai de R$ 4 para R$ 4,80, conforme a administração do município. A reportagem é do g1.

O reajuste, conforme a prefeitura, ocorreu por causa da inflação do período, do aumento dos insumos ligados ao transporte coletivo e do preço do óleo diesel.

Com isso, o novo valor é aplicado com um subsídio de R$ 2,25 por passagem, totalizando R$ 7,05 que será repassado à empresa Transportes Coletivos Cidade Canção (TCCC).

Conforme a prefeitura, Maringá mantém o menor valor da tarifa cobrada do transporte público entre as quatro maiores cidades do estado, como Curitiba e Ponta Grossa.

Apucarana

Reuniões entre representantes dos motoristas do transporte coletivo de Apucarana, da empresa concessionária, da Prefeitura e do Poder Judiciário tentam evitar a greve da categoria, marcada inicialmente para iniciar na próxima segunda-feira (6). Caso seja confirmada, a paralisação deve afetar 15 mil usuários do sistema por dia na cidade. Saiba mais clicando aqui.

