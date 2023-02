Passagem de meteoro é flagrada em diversas cidades do PR; veja

Da Redação

Conhecido popularmente como "estrela cadente", o fenômeno natural aconteceu por volta das 01h10

Câmeras espelhadas por diversas cidades do Paraná flagraram, durante a madrugada desta terça-feira (07), a passagem de um meteoro. Conhecido popularmente como "estrela cadente", o fenômeno natural aconteceu por volta das 01h10.

Uma câmera do Canal SSC, de Foz do Iguaçu, captou uma imagem espetacular do meteoro. O fenômeno que, apesar de ter duração de poucos segundos, foi o suficiente para criar um espetáculo no céu.

Assista o registro de Foz do Iguaçu:

Em Maringá, a plataforma Clima Ao Vivo, flagrou a passagem da estrela cadente. Imagens foram feitas por câmeras instaladas no alto de um hotel, na área central da cidade. As lentes estão voltadas para o Sul de Maringá.



Com câmeras instaladas em diversos locais do Brasil, o meteoro também foi registrado em São José dos Pinhais e cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A plataforma tem parceria com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

Veja:

Entenda o fenômeno



Diego de Bastiani, astrônomo amador, que faz parte do projeto Exoss (Monitoramento de Meteoros), explicou sobre o evento. Segundo ele, o fenômeno é conhecido popularmente como estrela cadente, mas cientificamente é chamado de meteoro.

“É um evento luminoso que acontece na alta atmosfera da Terra. Ela acontece devido a entrada de objetos pequenos, fragmentos de meteoroides, que ao encontrar atmosfera da Terra que é permeada por gases, ela gera um atrito. E esse atrito entre o objeto e atmosfera, o objeto que está numa alta velocidade, incendeia esse objeto e gera esse evento luminosos. Esse evento foi muito brilhante, gera sombras, luzes e deixou o seu bem brilhante. E a gente está numa fase de lua cheia, ou seja, o brilho desse objeto foi maior do que o brilho da lua cheia", explicou.

