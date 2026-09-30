Passagem de frente fria provoca mais de 19 mil raios em um único dia no Paraná

Levantamento do Simepar aponta que 51 municípios contabilizaram mais de cem ocorrências. Foz do Iguaçu, no oeste do estado, foi a cidade mais atingida

O Paraná registrou a expressiva marca de 19.381 raios ao longo da terça-feira (29), em decorrência da passagem de uma frente fria que desencadeou tempestades severas por diversas regiões do estado. O volume de descargas atmosféricas foi detectado e contabilizado pelos sensores do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apesar da intensidade dos temporais e dos danos estruturais registrados em algumas localidades, o órgão meteorológico descartou a ocorrência de tornados nos municípios paranaenses.

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O levantamento detalhado do Simepar revelou que 51 cidades do estado registraram mais de cem raios durante o período de instabilidade. A região oeste concentrou os maiores índices, tendo Foz do Iguaçu no topo do monitoramento, com 817 ocorrências.

Na sequência, aparecem os municípios vizinhos de São Miguel do Iguaçu, com 530 descargas elétricas, e Santa Terezinha de Itaipu, com 369. Palmital, na região central, e Laranjal, também figuraram entre os locais mais atingidos, registrando 340 e 290 raios, respectivamente.

Além dos polos com maior incidência, o fenômeno climático distribuiu descargas elétricas de forma intensa por diversas outras áreas do Paraná.

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Cidades como Terra Rica, Ortigueira, Guaraniaçu e Umuarama superaram a marca de 230 raios cada. Centros urbanos de maior porte também sentiram a severidade da frente fria, a exemplo de Toledo (199), Cascavel (145), Guarapuava (138) e Maringá (101), integrando a extensa lista de municípios que enfrentaram um dia marcado pela intensa atividade elétrica e condições climáticas adversas.