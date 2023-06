Passageiros são assaltados e depois ainda autuados por descaminho

Siga o TNOnline no Google News

Um ônibus de turismo vindo do Paraguai foi assaltado nesta quarta-feira (14) na PR-487, na zona rural de Nova Tebas, na região central do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma testemunha que visualizou a ação suspeita. Passageiros acabaram flagrados com mercadorias estrangeiras ilícitas e foram, na sequência, autuados por descaminho.

Cerca de dez homens praticaram o crime. Eles acabaram fugindo após perceber a movimentação de outros veículos.

Equipes da PM de Manoel Ribas e Pitanga foram solicitadas para prestar apoio, mas os suspeitos não foram localizados. No ônibus, três passageiros saíram do veículo pedindo ajuda, relatando que foram vítimas de roubo. Os policiais encontraram no ônibus algumas sacolas de mercadorias diversas que não foram levadas pelos criminosos.

Os passageiros do ônibus foram interrogados sobre o assalto e relataram que um veículo Renault Duster, com giroflex na parte traseira, realizou uma manobra brusca, simulando uma abordagem policial, levando o motorista a parar imediatamente, acreditando se tratar de uma viatura da Receita Federal. Após a parada, os ocupantes da Duster anunciaram o assalto e, logo em seguida, chegou um veículo Fiat Palio com mais criminosos.

Os bandidos conduziram o ônibus por cerca de 15 km pela rodovia e pararam em um local específico, onde selecionaram os itens a serem roubados. No entanto, ao perceberem uma luz, suspeitaram da presença policial e se evadiram com os dois carros, acompanhados por um veículo Corsa Sedan Premium, que estava auxiliando o ônibus. As vítimas afirmaram ter visto cerca de dez bandidos armados com pistolas.

Depois de ouvir os depoimentos, os passageiros tiveram suas mercadorias apreendidas, já que foram adquiridas no Paraguai. Aqueles que estavam dentro da cota permitida de compras no Paraguai tiveram os produtos liberados, conforme orientação da Polícia Federal (PF), de Londrina.

No entanto, aqueles que assumiram as mercadorias de maior valor, como eletrônicos e bebidas alcoólicas, foram detidos. Cada bolsa foi aberta e revistada, resultando na localização de vários produtos. Eles devem autuados por descaminho.

