Passageiros, modelo e buscas: o que se sabe sobre avião desaparecido

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai retomar, na manhã desta terça-feira (4), as buscas pelo avião bimotor que sumiu do radar na altura da Serra do Mar, área de Mata Atlântica no Paraná. A aeronave partiu de Umuarama, no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral. Três pessoas estavam no voo. O piloto e mais dois servidores estaduais, conforme confirmou o governo do Paraná.

continua após publicidade

As buscas pela FAB foram paralisadas às 3h desta terça-feira (4). O trabalho conta com apoio do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA). As buscas foram concentradas na região de São Leopoldo, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, próximo ao litoral.

Foto por (Foto: Reprodução/RPC) O avião desaparecido é um Piper Arrow

continua após publicidade









O que se sabe até agora:

- O avião decolou de Umuarama, no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral do estado. - Três pessoas estavam na aeronave: o piloto e dois passageiros. O Governo do Paraná confirmou que os passageiros são servidores do Poder Executivo, mas não informou oficialmente os nomes deles, cargos, nem em que órgão trabalham. Segundo a imprensa de Umuarama, os servidores são Heitor Guilherme Genowei Júnior e Felipe Furquim. Já o piloto da aeronave é Jonas Borges Julião. - O avião desaparecido é um Piper Arrow, modelo PA-28R-200. O governo do Paraná, no entanto, também não confirmou essa informação. - A aeronave teria desaparecido do radar às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A previsão de chegada do avião bimotor era 10h24. O Corpo de Bombeiros disse ter recebido solicitação, por volta das 14h, sobre o desaparecimento da aeronave. Segundo as autoridades, ainda não é possível afirmar que o avião realmente caiu. - Os bombeiros mobilizaram duas equipes de busca terrestre na tarde segunda-feira (4), uma por Guaratuba e uma por Morretes, para reconhecimento do local. Helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná e da Casa Militar também realizam buscas em apoio ao Centro Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que veio de Campo Grande (MS), também integra as buscas.

Com informações do G1 Paraná e jornal Umuarama Ilustrado



Siga o TNOnline no Google News