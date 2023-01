Passageiros ilustres de coletivo, “caramelos” viralizam no PR

Da Redação

A cena divide opiniões nos comentários

Um vídeo que mostra dois cachorros caramelo viajando de ônibus coletivo em Curitiba viralizou nas redes sociais e já tem milhares de compartilhamentos. O que chama a atenção é que eles viajam sentados nos bancos, enquanto muitos passageiros permanecem de pé. O registro foi gravado no último dia 15/01. (Veja o vídeo abaixo).

A postagem original, foi feita por uma passageira do coletivo, que achou a cena curiosa e decidiu registrar. Com o título “coisas de Curitiba”, ela mostra imagens de dois cachorrinhos caramelo deitados tranquilamente em cima dos bancos do ônibus, enquanto alguns passageiros permanecem de pé durante a viagem. O fato não parece incomodar as pessoas, já que os bichinhos parecem bem tranquilos. Veja:

Nas redes sociais, passageiros que utilizam o coletivo comentaram no vídeo e contam que o tutor dos animais sempre viaja com eles nos ônibus da capital paranaense.

“O dono sempre anda com eles no busão. Da primeira vez que vi ele tinha apenas os dois que estão no banco e um ainda era filhotinho. Agora tem um peludão que está sendo treinado e fica na guia. Coisa mais fofa do mundo, são mais educados do que muita gente que anda de ônibus por aqui”, diz um comentário de uma usuária do transporte coletivo.

Mas a cena divide opiniões nos comentários. Embora a maioria seja favorável aos “doguinhos” no coletivo, algumas pessoas reclamam:

“Amo cachorros mais achei um pouco exagerado, temos que respeitar os doguinhos, mas deixar pessoas que voltam do trabalho cansadas em pé é complicado”, diz uma internauta.

Há ainda, aqueles que aproveitam a cena para fazer piadas.

“Acho que bateram a meta de motos para correr atrás! A volta é cansativa mesmo caramelos”, diz outro comentário.

Não é a primeira vez que registros como este são feitos em Curitiba. Em 2022, outro “totó” viralizou nas redes por gostar de passear sozinho nos ônibus coletivos da cidade. Veja:

querida Curitiba, eu te amo pic.twitter.com/Aw90QIews3 — luizinho (@llgasparino) March 11, 2022

Por Aline Andrade, TNOnline.



