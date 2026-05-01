Passageiros esfaqueiam motorista de app após corrida de mil quilômetros no PR

Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de latrocínio na manhã de terça-feira (28), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, logo após concluir uma corrida de mais de mil quilômetros. O profissional transportava dois passageiros desde a região litorânea de Santos e Guarujá, em São Paulo, em um trajeto negociado por R$ 1.600. Conforme o acordo prévio, metade do valor havia sido paga no momento do embarque e o restante deveria ser quitado na chegada ao destino.

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Ao chegaram no Paraná, um dos passageiros anunciou o assalto e atacou o motorista com uma faca, atingindo-o na região do pescoço. A Polícia Civil informou que, na tentativa de se defender dos golpes, a vítima também sofreu um ferimento na mão. Logo após as agressões, o trabalhador foi imobilizado, amarrado com um cadarço e obrigado a permanecer no banco traseiro do automóvel, enquanto os suspeitos assumiram a direção.

A fuga da dupla, no entanto, foi frustrada pouco tempo depois, quando o veículo sofreu uma pane seca e parou por falta de combustível. Impossibilitados de continuar com o carro, os criminosos subtraíram os pertences pessoais do motorista e fugiram a pé do local.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h para o resgate. O profissional foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da região para o devido atendimento médico. O automóvel foi apreendido e levado à delegacia local. A Polícia Civil do Paraná assumiu o caso, registrado preliminarmente como tentativa de latrocínio, e realiza diligências para identificar e capturar os autores do crime, que seguem foragidos.

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