Passageiros de BMW assassinados em Londrina são identificados

Leonardo está à esquerda e Rafael à direita

Um duplo homicídio foi registrado na tarde desse domingo (19), em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com as informações da página Conexão Policial Londrina, o caso foi registrado por volta das 16h30 na Estrada do Limoeiro e mobilizou as forças de segurança.

As vítimas, que estavam dentro de um carro da BMW, foram alvejadas com diversos disparos de arma de fogo. As autoridades os identificaram como Leonardo Tomaz Andrade, de 25 anos, e Rafael Grudin de Góes, de 28.

Em uma entrevista ao Ric Mais, o coronel Nelson Villa, da Polícia Militar (PM), informou que ambos tinham passagens. Leonardo já foi preso por tráfico de drogas, corrupção de menores e furto qualificado; Rafael já respondeu por associação ao tráfico, adulteração de veículos e tráfico de drogas.

Equipes da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.



Segundo informações de testemunhas repassadas a Polícia Militar, quatro suspeitos chegaram no local em uma caminhonete S10 e efetuaram os disparos. Após a execução, os homens fugiram.

O veículo usado por eles foi abandonado e apreendido pela PM na zona leste da cidade. Inclusive, a caminhonete tinha um alerta de roubo ativo desde o dia 10 de fevereiro, além de estar com as placas clonadas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos das duas vítimas.

O caso está sendo investigado.

