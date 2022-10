Passageiro registra turbulência durante voo e vídeo assusta; confira

Da Redação

Um passageiro de um avião registrou o momento de angústia que ele e mais 47 passageiros viveram na noite da última quarta-feira (26). O vídeo que circulas nas redes sociais mostra as fortes turbulências em um voo da companhia Latam entre Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e Assunção, capital do Paraguai. Assista no final da matéria.

A aeronave saiu de Santiago, no Chile, por volta das 15h50 e deveria chegar em Assunção 2 horas e 40 minutos depois. O pouso estava programado para acontecer no aeroporto de Luque, na região metropolitana da capital paraguaia.

Durante o percurso, no entanto, o piloto recebeu um alerta de previsão de fortes tempestades e precisou fazer uma mudança de rota em Foz do Iguaçu. Três horas depois, por volta das 21h da noite de quarta-feira (26), o voo foi retomado do Brasil, com destino a Assunção. Nesse momento o avião foi surpreendido por um temporal.

De acordo com a Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguaia (Dinac), apenas 15 minutos após a decolagem de Foz do Iguaçu, no Paraná, a aeronave foi atingida por chuva de granizos que causou danos à estrutura. O bico do avião ficou completamente destruído. Veja imagens acima.

O avião postou em Assunção, no Paraguai, por volta das 23h09, e ninguém saiu ferido. A companhia área lamentou o ocorrido.

Assista aos registros feito por um dos passageiros durante o momento em que a aeronave passou pela tempestade: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Com informações do g1.



