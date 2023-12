Passageiro morre carbonizado em colisão frontal entre Palio e Classic

O passageiro de um veículo morreu carbonizado após o carro bater de frente com outro na rodovia PR-340, por volta das 22h10, entre os municípios de Guaraci (PR) e Jaguapitã (PR).

A colisão frontal envolveu um Fiat Palio e um Chevrolet Classic. No Palio viajavam motorista e passageiro, enquanto no Classic, o motorista seguia sozinho.

Com o impacto da batida, o Palio acabou pegando fogo e, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o passageiro morreu carbonizado no local. As demais vítimas sofreram ferimentos, mas não se feriram com o fogo.

As outras vítimas foram encaminhadas pelo Samu para atendimento hospitalar nos hospitais municipais de Jaguapitã e de Guaraci. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi acionado para remover o corpo da vítima fatal.

