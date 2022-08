Passageiro morre após motorista embriagado capotar carro na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu por volta das 4h40 da madrugada desta quarta-feira

Um acidente de trânsito resultou na morte de um homem na madrugada desta quarta-feira (10), na BR-376, na região da Colônia Witmarsum, em Palmeira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

continua após publicidade .

De acordo com a corporação, um automóvel, que trafegava no sentido Ponta Grossa, saiu da pista e capotou no canteiro central da rodovia.

O passageiro do carro foi ejetado e morreu no local. Ele não utilizava o sinto de segurança. Outras quatro pessoas que estavam no veículo não se feriram.

continua após publicidade .

Os agentes da PRF submeterem o condutor do automóvel a um teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi preso e levado para a delegacia de Palmeira.

Outro acidente

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos de passeio, na noite desta quinta-feira (9), por volta das 19h30, na BR-373, KM 257, na localidade de Manduri, divisa entre os Municípios de Guamiranga e Prudentópolis.

continua após publicidade .

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel rodou na pista, colidiu contra um caminhão, levando os dois ocupantes a óbito no local. Conforme informações extraoficiais, os ocupantes do carro seriam um homem e uma mulher.

O caminhão teria passado por cima do veículo das vítimas fatais antes de tombar e espalhar a carga na pista. Na sequência da primeira colisão, um segundo automóvel colidiu com o caminhão, segundo a PRF. Porém, ninguém ficou ferido nesse carro, nem no caminhão.

Siga o TNOnline no Google News