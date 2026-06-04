Passageiro morre após motorista bêbado capotar carro na PR-218

Um homem de 24 anos morreu ao chegar ao Hospital Cristo Rei após acidente na rodovia PR-218 em Astorga (PR) na noite desta quarta-feira (03). O acidente ocorreu por volta das 21h no km 256 da rodovia.



Um motorista de 18 anos, que trafegava pela rodovia perdeu o controle da direção ao realizar ultrapassagem de um caminhão e capotou o veículo. O teste do etilômetro apontou 0,39 mg/l de álcool. Ele foi levado para a delegacia de Astorga.

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Dois passageiros estavam no veículo. Um jovem, 19 anos, foi levado ao Hospital Cristo Rei e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para hospital em Maringá (PR). O outro passageiro, 24 anos, foi levado ao Hospital Cristo Rei, onde morreu ao chegar no local.