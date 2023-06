Passageiro morre após carro bater em poste no Paraná

A vítima tinha 35 anos e morreu ainda no local da colisão.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O passageiro de um carro, modelo Vectra, morreu em um gravíssimo acidente registrado na madrugada deste sábado (10), na Avenida Portugal, no bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima tinha 35 anos e morreu ainda no local da colisão.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Onça é flagrada em mata ao lado do parquinho no Lago Jaboti; veja

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Conforme informações do repórter cinematográfico Diogo Cordeiro, da RICtv, o motorista do veículo teria se perdido em uma curva, logo após uma lombada, e atingido em cheio um poste. O condutor, de 36 anos, teve ferimentos graves, foi socorrido pelo Siate e levado ao Hospital do Trabalhador.

Socorristas informaram que o motorista tinha sinais de embriaguez, mas a princípio, devido à gravidade dos ferimentos, ele não foi submetido ao bafômetro.

Com informações: Ric Mais

continua após publicidade





f

Siga o TNOnline no Google News