Passageiro morre após batida violenta de carro contra poste em Londrina

Bombeiros do Siate realizaram manobras de reanimação por mais de 40 minutos, mas a vítima morreu ainda no local

Um homem de 52 anos morreu na tarde deste sábado (05) após o carro em que estava bater contra um poste na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano (PR-538) em Londrina (PR). O acidente ocorreu próximo ao Centro de Eventos, por volta das 17h30. O veículo, um Volkswagen Gol, era ocupado por dois homens.

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Chovia forte no momento da colisão, e o motorista teria perdido o controle do veículo antes de atingir a estrutura. O passageiro, de 52 anos, sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) realizaram manobras de reanimação por mais de 40 minutos, mas a vítima morreu ainda no local.

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O motorista sofreu lesões na região das costelas e foi encaminhado para um hospital terciário. As circunstâncias do acidente serão apuradas.