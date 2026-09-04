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MARINGÁ

Passageiro é preso em aeroporto ao tentar embarcar com emagrecedores irregulares no Paraná

Produtos não tinham aval da Anvisa nem autorização para exportação; suspeito foi levado à sede da Polícia Federal.

Escrito por Da Redação
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Passageiro é preso em aeroporto ao tentar embarcar com emagrecedores irregulares no Paraná
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (2) ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Maringá, no norte do Paraná, carregando 300 ampolas de medicamentos para emagrecimento em sua bagagem. De acordo com a Polícia Federal (PF), os produtos apreendidos eram ilegais, pois não possuíam registro sanitário, não tinham autorização para exportação e estavam em total desconformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Após a abordagem, o suspeito foi detido e encaminhado imediatamente à sede da corporação em Maringá. Ele deverá responder judicialmente pelo crime de importação de produto terapêutico sem registro no órgão sanitário competente ou de procedência ignorada. Todo o material apreendido pelos agentes foi enviado para análise pericial, procedimento necessário para confirmar a composição exata das substâncias contidas nas ampolas. Até o momento, as autoridades que investigam o caso não divulgaram a origem dos medicamentos ilegais, tampouco qual seria o destino final da distribuição.

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Aeroporto Internacional de Maringá análise pericial Anvisa importação sem registro medicamentos ilegais Polícia Federal
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