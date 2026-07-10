Passageiro é preso com quase 20 kg de maconha em ônibus na BR-369

Droga estava escondida em uma mala no bagageiro do veículo; suspeito viajava de Cuiabá (MT) e confessou que receberia R$ 3 mil pelo transporte

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (10) após ser surpreendido com quase 20 quilos de maconha no compartimento de bagagens de um ônibus, no trecho da BR-369 em Cambé, na região norte do Paraná. O passageiro relatou às autoridades que receberia dinheiro para realizar o transporte do entorpecente.

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A ação foi conduzida por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Durante patrulhamento pela rodovia PR-986, a equipe suspeitou de um ônibus de linha que fazia o trajeto entre Cuiabá (MT) e Londrina. Os policiais deram ordem de parada ao motorista e realizaram a abordagem ao veículo já na BR-369, dentro do perímetro de Cambé.

Durante a vistoria de rotina no compartimento de cargas do coletivo, os agentes localizaram uma mala considerada suspeita. Após a identificação do proprietário, a bagagem foi aberta, revelando dezenas de tabletes de maconha em seu interior. Questionado pela polícia, o indivíduo, que é natural de Cuiabá, confessou que receberia a quantia de R$ 3 mil para entregar a droga na cidade de Londrina. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Cambé para os procedimentos legais.