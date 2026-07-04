Passageiro é preso com 10 tabletes de crack em ônibus interestadual no norte do Paraná

Uma ação da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), pertencente ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), resultou na apreensão de aproximadamente 10 quilos de crack na manhã deste sábado (4), em Maringá. A interceptação ocorreu no âmbito da Operação Christophorus, durante uma fiscalização de rotina a um ônibus de linha interestadual que realizava o itinerário entre as cidades de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e Barreiras, na Bahia. Um passageiro foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

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A apreensão aconteceu no momento em que os policiais militares realizavam a vistoria minuciosa no compartimento de bagagens e no interior do veículo. Ao checarem os pertences dos viajantes, a equipe identificou uma mala com atitude suspeita pertencente a um dos usuários. Dentro da bagagem, foram encontrados 10 tabletes fechados de substância análoga ao crack, totalizando a carga de 10 quilos que acabaram retirados de circulação pelas forças de segurança estaduais.

Ao ser questionado pelos policiais rodoviários a respeito da procedência do material ilícito, o responsável pela mala admitiu o crime e revelou detalhes sobre a logística do transporte. O suspeito informou que havia retirado o carregamento de entorpecentes no próprio município de Maringá e que tinha como objetivo final fazer a entrega na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Pelo serviço de transporte interestadual da droga, ele declarou que receberia uma compensação financeira no valor de R$ 3 mil.

Diante das evidências e da confissão informal, o homem recebeu voz de prisão imediata pelo crime de tráfico de drogas, sem relatar resistência física à abordagem. Ele foi conduzido na sequência pelas equipes do BPRv até as dependências da Subdivisão Policial da Polícia Civil em Maringá, onde foi entregue juntamente com os 10 tabletes de crack confiscados para a lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior adoção das medidas de polícia judiciária.