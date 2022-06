Passageiro é flagrado sentado em para-choque de caminhão

Da Redação

Motoristas que transitavam pela BR-277, em Campo Largo, município da Região Metropolitana de Curitiba, na tarde dessa terça-feira (31), flagraram algo inusitado. Um homem pegou "carona" na traseira de um caminhão.

Em um vídeo publicado em um grupo do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, é possível ver o passageiro inusitado sentado no para-choque do veículo. Vale destacar que a ação cometida pelo homem o coloca em risco.

O motorista que fez o registro enviou um áudio ao 'Grupo BR-277', narrando o caso: “Olha só que perigo, pessoal. Avisei o motorista e ele vai parar. Aqui é perto do posto Trovão, em Campo Largo“



Após ser comunicado sobre a presença do passageiro clandestino, o motorista do caminhão parou. Apesar da situação inusitada, ninguém ficou ferido.

Veja:

