Motorista do Fiat Uno, de 22 anos, relatou à PRF que o caminhoneiro seguiu viagem após o impacto; veículo ainda não foi identificado

Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após ser ejetado de um carro durante uma colisão lateral na noite de quinta-feira (26), na BR-376, em Loanda, no Noroeste do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 20h20, na altura do km 51,9 da rodovia, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

LEIA MAIS: Prefeitura presta assistência a funcionários atacados por cão durante manejo no Cemsa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o relato do motorista do Fiat Uno à PRF, o veículo trafegava pela pista quando um caminhão que seguia no sentido contrário forçou uma ultrapassagem, provocando a colisão lateral. Com a força do impacto, o passageiro acabou sendo arremessado para fora do automóvel. Ainda conforme o condutor, o caminhoneiro não parou para prestar socorro e fugiu do local, não sendo identificado ou localizado até o momento.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Paranavaí. O motorista do Fiat Uno, de 22 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. A PRF informou que vai elaborar o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do acidente.