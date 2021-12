Passageiro de Montana morre durante capotamento na PR-160

Da Redação

Divulgação

Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos na madrugada desta sexta-feira (24) durante capotamento de um Chevrolet Montana na PR-160, em Cornélio Procópio. Após o acidente o carro pegou fogo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a picape Montana com placas de Sertaneja trafegava sentido Cornélio Procópio a Leópolis e na altura do Km 35 colidiu com a canaleta e capotou, e na sequência pegou fogo.

A vítima fatal é um passageiro de 25 anos, ele morreu no local. As vítimas com ferimentos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio e SAMU.

O motorista de 26 anos foi encaminhado para Santa Casa de Cornélio Procópio com ferimentos graves. Outro passageiro de 18 anos também foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves.

fonte: Polícia Rodoviária Estadual