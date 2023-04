Passageiro agride motorista de ônibus após se negar a pagar passagem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Violência foi gravada por uma câmera

Um motorista de ônibus foi covardemente agredido no seu local de trabalho por um passageiro que se recusou a pagar a passagem. O fato foi registrado na quarta-feira (5), em um coletivo de Sarandi, norte do Paraná. As agressões foram filmadas por uma câmera instalada dentro do ônibus e o autor é procurado.

continua após publicidade .

De acordo com as imagens gravadas no local, o passageiro pula a catraca sem pagar e o motorista para o veículo e solicita o pagamento. O suspeito volta pulando novamente a catraca e ataca a vítima com socos e chutes. Ele foge na sequência.

- LEIA MAIS: Motorista embriagado atropela e mata adolescente na calçada, no Paraná

continua após publicidade .

Em nota, a empresa Cidade Verde Transporte Rodoviário, responsável pelo ônibus onde as agressões aconteceram, informou que o motorista foi medicado e ficou em observação médica até o fim da tarde de quarta-feira.

Até a publicação desta reportagem não havia informações se o agressor havia sido identificado.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News