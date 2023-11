Passageiro agride motorista de aplicativo durante corrida no PR; veja

Um motorista de aplicativo foi agredido por um passageiro de 43 anos durante uma corrida em Curitiba, no início da manhã de domingo (26). A Polícia Civil afirmou que investiga o caso. Após a repercussão negativa, o passageiro publicou um pedido de desculpas ao motorista, alegando que estava sob efeito de álcool batizado com drogas sem sua permissão. Assista o vídeo no fim da reportagem.

O motorista agredido relatou que buscou o casal em uma balada no bairro Batel e, logo no início da corrida, aconteceu uma discussão por conta da quantidade de passageiros que iriam fazer a viagem. No caminho, a discussão continuou e foi registrada em vídeo. Assista acima.

Nas imagens é possível ver que o passageiro está segurando uma garrafa de bebida alcoólica e insiste na discussão. O motorista pede para que o homem desça do veículo, mas ele se recusa e chega a ameaçar o profissional.

A companheira do homem tenta acalmar os ânimos, mas ele grita com ela e a manda ficar calada. Na sequência, o passageiro, sem cinto, se aproxima abruptamente do motorista, com tom de voz elevado, e o xinga.

Após isso, o passageiro bate com a mão no rosto do motorista. "Leva lá e cala a boca. [...] Tu vai ganhar teus R$ 18, só me leva lá", diz o homem ao motorista.

Depois da agressão, o motorista parou o veículo, no bairro Centro, e o homem desceu. De acordo com o advogado que representa o profissional, o passageiro chegou a chutar o carro, o que causou danos na lataria do veículo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e um Boletim de Ocorrência indicando ameaça foi registrado.

PEDIDO DE DESCULPA

O passageiro, que é morador de Joinville, Santa Catarina, pediu desculpas. Ele disse que assume o que fez e afirmou acreditar que alguém colocou drogas em sua bebida.

“Quero me retratar. Assumo total desprezo, vergonha, pelo que cometi. Estava sob efeito de álcool e sob efeito vergonhoso porque colocaram drogas na minha bebida. Foi um momento triste da minha vida, sou um pai de família, trabalhador, sou honesto. Me envergonho muito do que fiz, quero reparar o que eu fiz. Sei que todos vão me odiar, é um ato vergonhoso, desonroso para um homem, eu mesmo não consigo ver o vídeo. Mas gostaria que as pessoas me perdoassem”, disse.

O homem, que não teve o nome divulgado, disse que tem sofrido ameaças por conta da repercussão negativa. "Tenho recebido ameaças, estou trancado, com duas pessoas cuidando de mim no momento. Acho que mereço ser perdoado pelo caso. Queria pedir ao rapaz mil perdões, quero que ele me perdoe. Eu sei da gravidade do erro, do que eu fiz à categoria, me perdoa por favor. Eu não estava sóbrio, não estava em sã consciência”.

Assista o vídeo:

Após repercussão negativa, passageiro pediu desculpas e disse que estava sob efeito de álcool e drogas tnonline

