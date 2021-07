Da Redação

Passageiras de ônibus são presas com 41 tabletes de maconha

Na madrugada desta sexta-feira (23), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu duas passageiras de um ônibus que transportavam drogas, em Rolândia. Os entorpecentes foram localizados durante uma operação de rotina contra o tráfico de drogas e armas.

De acordo com a PRE, um ônibus, que teria saído de Maringá (PR) e iria para Bauru (SP), foi parado pelos agentes. Os policiais receberam o auxílio de um cão farejador, chamado Hórus.

O cão encontrou no bagageiro do veículo uma mala que estava com tabletes de maconha. A proprietária da bagagem era uma mulher de 27 anos. Ao lado dela havia outra mulher, de 22 anos, que também transportava maconha em uma mochila.

No momento em que desciam do ônibus, uma delas tentou fugir, porém, acabou sendo contida pelos agentes.

Na sequência, as passageiras foram levadas para a delegacia de Rolândia. Conforme o relato delas, ambas ganhariam R$ 1.500 para fazer o transporte dos entorpecentes. Haviam 41 tabletes de maconha que, no total, pesavam 30 kg .

