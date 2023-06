Passageiras de ônibus são presas com 34,5 kg de maconha em Rolândia

Droga estava dividida em duas bolsas encontradas no bagageiro do ônibus que tinha Londrina como destino

Duas passageiras de um ônibus foram presas com 34,5 quilos de maconha, na tarde de sábado (10), em Rolândia, no norte do Paraná. A droga estava escondida em duas bolsas armazenadas no bagageiro de um coletivo que fazia a linha Maringá/Londrina. O veículo foi vistoriado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) durante a Operação Corpus Christi, no posto operacional da corporação.

continua após publicidade

Durante a abordagem ao ônibus, um dos agentes solicitou ao motorista mostrar as bagagens de duas passageiras suspeitas. Nas bolsas foram localizadas um total de 48 tabletes de maconha. As duas mulheres são naturais de Campinas, estado de São Paulo, onde foram contratadas para levar os entorpecentes até Londrina.

- LEIA MAIS: PM realiza operação arrastão em bairro de Apucarana

continua após publicidade

As duas foram presas e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil de Rolândia juntamente com a droga apreendida. Os nomes e as idades das envolvidas não foram divulgados.

Siga o TNOnline no Google News