Passageira é reanimada após engasgo em ônibus no Paraná

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Uma passageira de um ônibus interestadual foi reanimada após cerca de 40 minutos de massagem cardíaca no começo da noite deste sábado (23), na PR-317, em Floresta, na região de Maringá.

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A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorristas da concessionária responsável pela rodovia e policiais do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Segundo as informações apuradas, a mulher viajava em um ônibus da linha Brasília–Foz do Iguaçu quando sofreu um grave engasgo durante o trajeto.

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Passageiros e funcionários do coletivo tentaram prestar os primeiros socorros enquanto o motorista seguiu até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Floresta, em busca de atendimento emergencial.No local, equipes médicas iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Conforme as informações preliminares, a vítima permaneceu por aproximadamente 40 minutos sendo submetida às manobras até ser reanimada.

Devido à gravidade da situação, várias equipes do Samu foram mobilizadas para prestar apoio na ocorrência.

Após ser estabilizada, a mulher foi entubada ainda no local antes de ser encaminhada para atendimento hospitalar. O estado de saúde dela não havia sido atualizado até a publicação desta matéria.