Passageira é flagrada com 56 emagrecedores escondidos na sola do tênis no Paraná

A Receita Federal apreendeu 56 unidades de medicamentos para emagrecimento que estavam escondidas dentro da sola do tênis de uma passageira na tarde de quarta-feira, 26 de agosto, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. A descoberta ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada em um ônibus de viagem no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizado na BR-277.

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O coletivo, que cobria o itinerário com destino a Curitiba, foi retido pelos agentes e encaminhado para a sede da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. A substância foi localizada durante a vistoria individual dos ocupantes do veículo, momento em que os servidores desconfiaram do calçado utilizado pela brasileira e encontraram o compartimento oculto na sola.

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A passageira não foi presa em flagrante durante a abordagem. De acordo com informações da Receita Federal, o órgão formalizará uma Representação Fiscal para Fins Penais, documento que será enviado ao Ministério Público para a análise dos fatos e a tomada das providências cabíveis no âmbito judicial.