Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
DURANTE FISCALIZAÇÃO

Passageira é flagrada com 56 emagrecedores escondidos na sola do tênis no Paraná

Apreensão ocorreu durante fiscalização conjunta no posto da PRF no Oeste do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Passageira é flagrada com 56 emagrecedores escondidos na sola do tênis no Paraná
Autor Foto: Receita Federal

A Receita Federal apreendeu 56 unidades de medicamentos para emagrecimento que estavam escondidas dentro da sola do tênis de uma passageira na tarde de quarta-feira, 26 de agosto, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. A descoberta ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada em um ônibus de viagem no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizado na BR-277.

- leia mais: Vítimas de importunação sexual denunciam homem e reúnem 54 páginas de provas no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O coletivo, que cobria o itinerário com destino a Curitiba, foi retido pelos agentes e encaminhado para a sede da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. A substância foi localizada durante a vistoria individual dos ocupantes do veículo, momento em que os servidores desconfiaram do calçado utilizado pela brasileira e encontraram o compartimento oculto na sola.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A passageira não foi presa em flagrante durante a abordagem. De acordo com informações da Receita Federal, o órgão formalizará uma Representação Fiscal para Fins Penais, documento que será enviado ao Ministério Público para a análise dos fatos e a tomada das providências cabíveis no âmbito judicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensão de medicamentos CONTRABANDO fiscalização de rotina Polícia Rodoviaria federal receita federal Santa Terezinha de Itaipu
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV