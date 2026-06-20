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VIOLÊNCIA

Passageira é esfaqueada no rosto por homem que pedia dinheiro em ônibus no Paraná

Suspeito se irritou ao não receber esmola e foi contido por outras testemunhas que presenciaram a agressão no transporte coletivo

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 10:18:52 Editado em 20.06.2026, 11:31:40
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Passageira é esfaqueada no rosto por homem que pedia dinheiro em ônibus no Paraná
Autor Vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital - Foto: REPRODUÇÃO

Uma passageira foi atacada e teve o rosto perfurado dentro de um ônibus biarticulado em Curitiba (PR). O incidente ocorreu quando o suspeito, que circulava pelo coletivo pedindo dinheiro aos ocupantes, não recebeu as contribuições esperadas e reagiu de maneira violenta de forma repentina contra a vítima.

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Logo após a agressão, o pânico tomou conta do veículo, mas a ação do suspeito foi rapidamente interrompida por outras pessoas que presenciaram o crime. Testemunhas que estavam no ônibus intervieram na situação e conseguiram imobilizar o agressor no próprio local.

“O cara estava pedindo coisa dentro do ônibus. Ninguém quis dar e ele esfaqueou uma mulher na nossa frente, dentro do ônibus”, relatou uma passageira.

Toda a confusão e o momento em que o homem é contido foram registrados em vídeo por populares. Após a contenção, as autoridades policiais e as equipes de socorro médico foram acionadas para prestar o atendimento imediato à passageira ferida e realizar a prisão do autor do ataque.

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A empresa responsável pelo transporte coletivo não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem e o quadro de saúde da vítima ainda não foi divulgado.


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ataque no ônibus Curitiba socorro médico testemunhas intervenientes TRANSPORTE COLETIVO violência urbana
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