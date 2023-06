Passageira de ônibus é presa com quase 18 Kg de maconha em Rolândia

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu uma mulher e apreendeu quase 18 quilos de droga na madrugada desta terça-feira (20) na rodovia PR-986, em Rolândia, no Norte do Paraná. A maconha estava no bagageiro de um ônibus de turismo.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 5 horas, os policiais rodoviárias pararam o coletivo que vinha da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Durante fiscalização, foi encontrado na bagagem de uma das passageiras um total de 17.940 quilos da droga.

Ao ser questionada, a mulher informou que estaria levando a maconha para Londrina, também no Norte do Estado. A suspeita afirmou ainda que deixaria a mercadoria na cidade, mas não saberia quem iria receber.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e a mulher, juntamente com a droga, foi encaminhada para a 29ª Delegacia de Rolândia.

