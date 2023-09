Passageira de carreta morre em capotamento na PR-182

O capotamento foi em Maripá, no oeste do Paraná

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na Rodovia PR-182 em Maripá, no oeste do Paraná. Ela era passageira de uma carreta carregada com milho que capotou na tarde de quarta-feira (20).

O motorista do caminhão, esposo da passageira também teve ferimentos e foi levado ao hospital. A identidade das vítimas não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o capotamento foi entre Toledo e Palotina. A carreta trafegava sentido Toledo, quando o condutor perdeu o controle na curva, saiu da pista e capotou.



Equipe do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram atendimento na ocorrência. Um helicóptero do Samu também esteve no local.

