Partido de Ratinho Junior, PSD vence em 41% das prefeituras do PR

continua após publicidade

Com vitórias em Curitiba (Eduardo Pimentel) e Londrina (Tiago Amaral) neste domingo (27) no segundo turno, o PSD elegeu prefeitos em 164 das 399 prefeituras do Paraná nas eleições municipais de 2024. O número representa 41% do total.

-LEIA MAIS:

continua após publicidade

Eduardo Pimentel é eleito o novo prefeito de Curitiba

Tiago Amaral é eleito prefeito de Londrina; veja o resultado

PSD conquista 45% das prefeituras da região; veja



continua após publicidade

O PSD amplia a hegemonia no Paraná. Atualmente, o partido administra 122 prefeituras, ou seja, 30,5%.



Legenda do governador Ratinho Junior, o PSD está bem à frente do segundo partido em número prefeituras, o PP, que venceu em 61 municípios (15,2%).

Em terceiro, está o PL, que elegeu 52 candidatos a prefeito no Estado. O União Brasil, que reelegeu neste domingo a prefeita Elizabeth Schmidt em Ponta Grossa, vai administrar 30 prefeituras a partir de 2025 no Paraná.

continua após publicidade

Agir, Avante, Democracia Cristã, Mobiliza (PMN), PCdoB, PCO, PMB, PRTB, Psol, PSTU, PV e Rede não elegeram nenhum candidato na disputa pelo Executivo nos municípios paranaenses.

Partidos x prefeituras

1. PSD: 164 prefeituras

2. PP: 61 prefeituras

3. PL: 52 prefeituras

4. MDB: 30 prefeituras

5. UNIÃO BRASIL: 30 prefeituras

6. REPUBLICANOS: 16 prefeituras

7. PSB: 14 prefeituras

8. PSDB: 10 prefeituras

9. PODEMOS: 8 prefeituras

10. PDT: 5 prefeituras

11. PRD: 3 prefeituras

12. PT: 3 prefeituras

13. CIDADANIA: 2 prefeituras

14. NOVO: uma prefeitura

15. SOLIDARIEDADE: uma prefeitura

Siga o TNOnline no Google News