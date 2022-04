Partida entre Laranja Mecânica e Aruko será neste domingo

Da Redação

O jogo entre o Esporte Clube Laranja Mecânica e o Aruko Sports Brasil, que aconteceria neste sábado (23), às 18 horas, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, foi adiado para este domingo (24), às 15h30. O motivo foi a falta de energia elétrica na hora da partida.

Os times foram ao estádio, mas como a energia não retornou até as 19 horas, por comum acordo, as diretorias dos clubes remarcaram o jogo para este domingo.

O time araponguense está em terceiro lugar na tabela de classificação da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, com 5 pontos.

O técnico Rodrigo Casagrande deve repetir a escalação que empatou com o Apucarana Sports em 0 a 0 na última quarta-feira no Estádio dos Pássaros, com Yuri; Manoel, Samir, Diego e Meneghel; Matheus do Ó, Mello e Igor; Tonny, João Pedro e Filipe Renan. A partida será arbitrada por Rayder Rodrigo Nogueira Basso, de Nova Esperança.