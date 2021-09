Da Redação

Parte do Paraná entra em alerta amarelo para tempestades

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu neste sábado (25) alerta amarelo para tempestades em parte do Paraná.

O aviso vale das 10 horas deste sábado até ao meio-dia de domingo (26) e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). O alerta abrange as regiões sudeste, noroeste, central e Metropolitana de Curitiba.

De acordo como Simepar, o tempo segue abafado na maior parte do Paraná neste sábado. Esquenta mais no noroeste e no norte pioneiro, setores onde há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, acompanhadas por algumas descargas atmosféricas (raios).

Para o Simepar, nos Campos Gerais e na RMC também há chance de chuvas rápidas no período de maior aquecimento. No litoral fica com muitas nuvens durante o dia, com temperaturas amenas.

