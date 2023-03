Parte de obra desaba, mata trabalhador e fere outro no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência nesta manhã

No final da manhã desta segunda-feira (20), um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após o desabamento de uma parede de uma obra, no centro de Curitiba, no Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas trabalhavam na demolição de um prédio de três andares na esquina das ruas Desembargador Motta e Doutor Pedrosa, quando a parede desabou sobre eles.

-LEIA MAIS: Incêndio de grandes proporções atinge barracão em Mandaguari; veja



continua após publicidade .

De acordo com as informações da repórter Beatriz Frehner, da RICtv, uma das vítimas, um homem de 34 anos, foi levada em estado grave para o hospital após ser resgatada pelos bombeiros. Já o outro homem, que foi soterrado pela parede, morreu antes da chegada dos socorristas.

Esse é o segundo caso de morte de um trabalhador em uma obra de construção civil em menos de uma semana.

Com informações da ricmais

Siga o TNOnline no Google News