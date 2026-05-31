Parte de imóvel desaba e escombros atingem carro no Paraná

Parte de um imóvel desabou na manhã deste domingo (31) no bairro Quississana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Apesar do susto e da grande quantidade de entulho que tomou conta da Rua João Alves Figueiredo, ninguém ficou ferido no incidente.

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Um carro que estava estacionado em frente à edificação, no entanto, acabou sendo atingido pelos escombros e sofreu danos materiais.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Guarda Municipal foram acionadas rapidamente para o atendimento da ocorrência. O perímetro foi isolado de forma preventiva pelas autoridades para garantir a segurança dos moradores da região e afastar o risco de novos acidentes na via pública.

As razões que levaram ao colapso do imóvel ainda não foram esclarecidas e passarão por apuração dos órgãos competentes. A Defesa Civil segue acompanhando o caso e deve realizar uma avaliação técnica detalhada no local para verificar as condições estruturais da edificação e atestar se há perigo de novos desabamentos.

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