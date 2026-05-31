Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
SUSTO

Parte de imóvel desaba e escombros atingem carro no Paraná

Área foi isolada pelas autoridades de segurança e causas serão investigadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 16:11:26 Editado em 31.05.2026, 16:11:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Parte de imóvel desaba e escombros atingem carro no Paraná
Autor Caso foi registrado nesta manhã de domingo - Foto: Defesa Civil

Parte de um imóvel desabou na manhã deste domingo (31) no bairro Quississana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Apesar do susto e da grande quantidade de entulho que tomou conta da Rua João Alves Figueiredo, ninguém ficou ferido no incidente.

-LEIA MAIS: Após fim de semana de sol, ciclone traz frente fria e alerta de baixas temperaturas no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um carro que estava estacionado em frente à edificação, no entanto, acabou sendo atingido pelos escombros e sofreu danos materiais.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Guarda Municipal foram acionadas rapidamente para o atendimento da ocorrência. O perímetro foi isolado de forma preventiva pelas autoridades para garantir a segurança dos moradores da região e afastar o risco de novos acidentes na via pública.

As razões que levaram ao colapso do imóvel ainda não foram esclarecidas e passarão por apuração dos órgãos competentes. A Defesa Civil segue acompanhando o caso e deve realizar uma avaliação técnica detalhada no local para verificar as condições estruturais da edificação e atestar se há perigo de novos desabamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
avaliação estrutural Corpo de Bombeiros Defesa Civil desabamento São José dos Pinhais segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV