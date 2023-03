Parte da BR-376 precisa ser interditada após rio transbordar

Da Redação

A pista ficou interditada por três horas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve que interditar um trecho da BR-376 após uma inundação na tarde dessa quarta-feira (29), em Ponta Grossa, cidade localizada nos Campos Gerais do Paraná. A corporação informou que a parte da rodovia bloqueada foi o km 493, no sentido norte.

Ambos os sentidos da pista foram afetados pelo Rio Ronda, que transbordou por conta das constantes chuvas que atingem a região.

Inclusive, devido à invasão de água na pista, um caminhão e carros ficaram submersos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A interdição da via causou uma fila de aproximadamente 10 quilômetros, segundo a PRF. No entanto, por volta das 19h30, após três horas de bloqueio, o trecho foi liberado pelas autoridades, visto que o nível do rio baixou.



Esta é a segunda vez neste mês que a rodovia sofre com inundações.

O primeiro episódio foi registrado no mesmo trecho no dia 9. Nessa ocasião, o bloqueio durou cerca de duas horas.

