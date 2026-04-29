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TURISMO E MEIO AMBIENTE

Parque Estadual de Vila Velha é declarado Patrimônio Histórico e Cultural do PR

Lei sancionada pelo governo estadual oficializa a relevância da unidade de conservação

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 10:51:04 Editado em 29.04.2026, 10:50:57
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Parque Estadual de Vila Velha é declarado Patrimônio Histórico e Cultural do PR
Autor "Taça" do Parque Estadual de Vila Velha. - Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST

O Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná. A medida entrou em vigor após o governador Ratinho Junior sancionar o projeto de lei, com a devida publicação no Diário Oficial do Estado.

A concessão do título leva em consideração a relevância ambiental, geológica, paisagística, turística e científica da unidade de conservação.

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Criado em 1953, o espaço foi o primeiro parque estadual do Paraná e se consolidou como um dos principais destinos turísticos da região. De acordo com o Instituto Água e Terra (IAT), o local recebeu mais de 68 mil visitantes no último ano, um volume que representa 10,2% do total de turistas registrados em todas as Unidades de Conservação do estado.

Para o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, os visitantes de Vila Velha conhecem um ambiente geológico único em termos de diversidade, o qual ele classifica como algo esplêndido e exclusivo do Paraná.

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A riqueza natural do parque é composta por diferentes atrativos geológicos, com destaque para os arenitos, que são formações rochosas esculpidas ao longo de milhões de anos e que ganharam formas curiosas batizadas de Taça, Camelo e Proa do Navio.

O roteiro turístico inclui ainda a Lagoa Dourada, famosa por sua água cristalina e pela presença de cardumes visíveis, além das furnas, que são cavidades naturais profundas formadas pelo desmoronamento de rochas, onde o público conta com passarelas para observação e atividades de aventura, como tirolesa.

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Além da importância ambiental, Vila Velha também é pioneiro na gestão de áreas públicas no estado, sendo a primeira unidade de conservação do Paraná a ter a administração concedida à iniciativa privada, operada pela empresa Soul Parques desde 2019.

Para os interessados em conhecer o novo patrimônio estadual, a administração orienta que o passeio seja iniciado pela manhã para um melhor aproveitamento das trilhas e paisagens. O parque permanece fechado às terças-feiras e, nos dias de funcionamento, as bilheterias operam até as 15h.

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atrações turísticas Geologia e Paisagens Parana Parque Estadual de Vila Velha Patrimônio Histórico turismo no Paraná Unidades de Conservação
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