Parque do Ingá terá horário ampliado a partir desta sexta-feira

Nas segundas-feiras, o Parque do Ingá fica fechado para manutenção

Para proporcionar mais tempo de lazer aos maringaenses e turistas neste fim de ano, a Prefeitura de Maringá vai estender o horário de funcionamento do Parque do Ingá. A partir desta sexta-feira, 16, o local passará a funcionar até às 18h. O horário será ampliado em uma hora, já que até então o Parque fechava às 17h.

A unidade de conservação funcionará em novo horário até o fim do verão, em março de 2023. O local é aberto para visitação de terça a domingo. Nas segundas-feiras, o Parque do Ingá fica fechado para manutenção.

“É uma hora a mais para que as famílias possam visitar e aproveitar os diversos atrativos do Parque. Com isso, incentivamos a ocupação das nossas áreas verdes”, destaca a diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, Juliane Kerkhoff.

O Parque do Japão também funciona em horário diferenciado neste fim de ano. O local recebeu iluminação de Natal com cerca de 60 mil m² de área de jardins e convivência decorados, mais de 70 mil metros de cordões de luzes. A principal novidade é um túnel de bambu, em referência à cultura oriental. A entrada para o público é gratuita.

Confira o horário de funcionamento dos parques:

Parque do Ingá

De terça-feira a domingo: das 8h às 18h (horário especial até março de 2023)

Parque Alfredo Nyffeler

De segunda a segunda: das 6h30 às 20h

Parque do Japão

De segunda a segunda: das 9h às 23h (horário especial até janeiro de 2023).

