Parentes de casal morto em acidente no PR pedem justiça

Protesto foi no trecho da BR-116 onde a batida aconteceu

Parentes e amigos dos jovens Alysson Moura, de 29 anos, e Isabela Felipack, de 19, mortos após acidente de trânsito na BR-116 em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), protestaram na manhã deste sábado (4) para pedir justiça e respostas.

O protesto foi no trecho da BR-116 onde a batida aconteceu. Nas faixas e cartazes, os participantes demonstraram a saudade e o desejo por mais agilidade no processo.

"Por que com tantas provas... um caso que está fácil de se resolver, porque está sendo postergado para frente? O que está segundo para que esse caso seja resolvido? O Allyson podia estar aqui, a Isabela... Eu tinha uma coisa para contar para eles, tinha uma coisa para resolver, e eles não estão aqui, a mãe andando pela casa procurando por eles", disse Ewerton Moura, irmão de Alysson, em entrevista à RPC

ACIDENTE

O carro onde o casal estava foi atingido no dia 20 de agosto por um veículo que estava na contramão. Alysson estava dirigindo e morreu na hora, já Isabela faleceu dois dias depois no hospital. O motorista do carro que estava na contramão é Silvestre Souza, de 50 anos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por duplo homicídio qualificado e lesão corporal e responde o processo em liberdade.

