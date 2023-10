Parceria entre hospitais de Londrina cede cirurgias infantis gratuitas

Um convênio entre o curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Londrina e os Hospitais da Zona Sul (HZSL) e Zona Norte (HZNL) realizará um mutirão de cirurgias infantis nas seguintes especialidades: Otorrino, Cirurgia Pediátrica e Plástica corretiva (orelha de abano e outros).

O convênio será assinado na tarde desta terça-feira (10) às 15h30, no auditório do HZSL, e contará com a presença da presidência da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) e a coordenação de Medicina da PUC-PR. Serão 110 crianças agendadas ao longo das 08h00 às 17h00.

O mutirão atenderá as crianças das seguintes cidades: Ibiporã, Londrina, Cambé, Miraselva, Assaí, Rolândia, Guaraci, Alvorada do Sul, Pitangueiras, Centenário do Sul, Jaguapitã, Jataizinho, Primeiro de Maio e Florestópolis.

O estado começou esse trabalho, com as crianças, no início deste mês, no HZSL e mais de 100 crianças já passaram pelos procedimentos.

Fonte: Tarobá News

