Parceria entre Governo e Azul viabiliza linha aérea entre PR e SC

As chuvas recentes no Sul do País interditaram parte das estradas por onde circulam moradores do Paraná e Santa Catarina, dificultando o tráfego entre os dois estados. Uma parceria do Governo do Paraná com a Azul Linhas Aéreas abriu voos diários entre Curitiba e Florianópolis, exclusivamente para atender a essa demanda.



A rota será feita com uma aeronave ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros, que já começa a decolar a partir desta segunda-feira (19) e deve atender a região até fevereiro de 2023. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia, por uma tarifa mais em conta.

“As novas linhas são um reforço para o turismo e a economia paranaense. A chave do desenvolvimento é a integração entre os modais. Estamos ampliando as conexões dos nossos municípios e a Azul é parceira nessa iniciativa", afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.



A iniciativa foi articulada pela Invest Paraná, em parceria com a Azul, na tentativa de viabilizar uma nova alternativa para os turistas que costumam viajar entre os estados no período de alta temporada e, consequentemente, evitar prejuízos para a economia paranaense e catarinense, que têm o turismo como locomotiva durante a temporada.

“Nesse momento difícil nas estradas do Paraná, o governador nos pediu para acionar as empresas aéreas e aumentar o número de voos ligando esse trecho entre o Paraná e Santa Catarina. A Invest Paraná contatou todas as companhias e a Azul foi a primeira a responder bem rápido. Foi uma missão que teve resultado", disse o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.



Segundo César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, a companhia entende a necessidade urgente de colaborar para minimizar os impactos no trânsito e facilitar o acesso entre os dois estados, especialmente neste período de festas e férias.

“Queremos apoiar os nossos clientes que precisam transitar entre Paraná e Santa Catarina, a trabalho ou lazer, e que desejam evitar atrasos e congestionamentos que foram intensificados nesse momento. Por isso também pensamos não só em oferecer essa opção aérea, como também em reduzir as taxas desses voos”, explicou Grandolfo.

PARCERIA

A parceria entre o Governo do Estado e a Azul já é antiga. Em outubro de 2021, executivos da companhia se reuniram com o governador Ratinho Junior para anunciar o acordo de expansão da malha aérea por todo o Paraná. Desde o final do ano passado, a empresa já comercializa passagens para dez novos destinos em todos os seus canais oficiais.



Confira os horários dos voos:

De 19 a 23 de dezembro (segunda à sexta)

Origem: Curitiba

Saída: 10h15

Destino: Florianópolis

Chegada: 11h35

Origem: Florianópolis

Saída: 12h15

Destino: Curitiba

Chegada: 13h35

De 20 a 23 de dezembro (terça e quinta)

Origem: Curitiba

Saída: 18h25

Destino: Florianópolis

Chegada: 19h40

Origem: Florianópolis

Saída: 20h20

Destino: Curitiba

Chegada: 21h40

De 26 a 30 de dezembro (segunda, quarta e sexta)

Origem: Curitiba

Saída: 10h15

Destino: Florianópolis

Chegada: 11h35

Origem: Florianópolis

Saída: 12h15

Destino: Curitiba

Chegada: 13h35

27 de dezembro (terça)

Origem: Curitiba

Saída: 14h

Destino: Florianópolis

Chegada: 15h15

Origem: Florianópolis

Saída: 15h55

Destino: Curitiba

Chegada: 17h15

29 de dezembro (quinta)

Origem: Curitiba

Saída: 14h05

Destino: Florianópolis

Chegada: 15h20

Origem: Florianópolis

Saída: 16h

Destino: Curitiba

Chegada: 17h20

De 2 a 31 de janeiro de 2023 (segunda a sábado)

Origem: Curitiba

Saída: 10h15

Destino: Florianópolis

Chegada: 11h30

Origem: Florianópolis

Saída: 12h10

Destino: Curitiba

Chegada: 13h30

De 8 a 31 de janeiro de 2023 (domingo)

Origem: Curitiba

Saída: 14h20

Destino: Florianópolis

Chegada: 15h35

Origem: Florianópolis

Saída: 16h15

Destino: Curitiba

Chegada: 17h35

21 janeiro de 2023 (sábado)

Origem: Curitiba

Saída: 14h25

Destino: Florianópolis

Chegada: 15h40

Origem: Florianópolis

Saída: 16h20

Destino: Curitiba

Chegada: 17h40

De 23 a 31 de janeiro de 2023 (frequência diária)

Origem: Curitiba

Saída: 10h15

Destino: Florianópolis

Chegada: 11h30

Origem: Florianópolis

Saída: 12h10

Destino: Curitiba

Chegada: 13h30





