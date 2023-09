Parceria entre Estado e prefeitura viabiliza hospital no Sudoeste

Santo Antônio do Sudoeste, com pouco mais de 23,6 mil habitantes, terá um hospital municipal, projeto que é fruto de uma parceria entre a Secretaria estadual da Saúde (Sesa) e o município. A iniciativa concretiza o reforço de atendimento à população da região Sudoeste e representa mais um avanço na estratégia de regionalização da saúde, uma prioridade da atual gestão governo estadual nesta área.

"Assumimos hoje este compromisso que formaliza o primeiro passo para uma nova realidade na vida dos moradores de Santo Antônio do Sudoeste. Não tenho dúvidas de que podemos oficializar o primeiro convênio para a obra ainda em 2023 e, nos próximos anos, inaugurar o hospital", disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, nesta sexta-feira (15).

O projeto deve passar por uma série de avaliações técnicas e orçamentárias da Secretaria da Saúde nas próximas semanas.

O prefeito Ricardo Ortiña afirmou que o hospital é um antigo anseio dos moradores. "É nosso dever buscar o melhor para a população e essa unidade será um divisor de águas em nossa história", disse.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, também participou do evento e destacou o caráter municipalista da gestão estadual. "Este é um governo que olha de maneira sensível para todos os 399 municípios do Estado e segue avançando nas principais demandas da população. Hoje é um dia histórico para Santo Antônio do Sudoeste, que caminha para um grande salto em qualidade de vida", destacou.

UBS – O secretário Beto Preto também participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde Princesa Isabel, de Santo Antônio do Sudoeste, que recebeu cerca de R$ 700 mil em recursos da Sesa para sua construção. A nova unidade possui 378 metros quadrados e conta com consultório odontológico, sala de esterilização, sala de imunização e outras acomodações para garantir atendimento a até 1.000 famílias.

